EnerTIC entrega sus premios a personas y proyectos que aplican la tecnología a la mejora de la eficiencia energética

MADRID, 10 Mar. (Portaltic/EP) -

La Plataforma enerTIC ha celebrado este martes la ceremonia de entrega de la VIII edición de sus premios anuales, que tienen como principal objetivo identificar, premiar y divulgar los proyectos tecnológicos innovadores realizados por empresas y organizaciones comprometidas con la eficiencia energética y la sostenibilidad, así como a los directivos de referencia que han fomentado buenas prácticas.

La ceremonia de entrega, celebrada este año de manera virtual, ha contado con la asistencia de más de 270 altos directivos y representantes de la Administración Pública. Entre los 111 proyectos presentados a las quince categorías de los premios han resultado premiados proyectos destacados en diversos sectores, con soluciones "muy innovadoras".

El sector sanitario ha estado representado por la empresa Vithas, galardonada en la categoría de Digital Transformation por su solución de tratamiento inteligente de la información. Mercabarna, con su plataforma digital solidaria, y la Autoridad Portuaria de Valencia, con su proyecto Green-C Ports, han resultado galardonadas en las categorías de Industry 4.0 e Intelligent Infrastructures, respectivamente.

Iberdrola Distribución Eléctrica ha sido premiada en las categorías de Intelligent IT Infraestructures, con su Centro de Transformación Inteligente, y de Smart Data Center, con su Sistema de Control de Baja Tensión. En el sector energético también han resultado galardonadas Repsol, en la categoría de Renewable Energy, con su proyecto Repsol Solmatch, la primera gran comunidad solar de España; y E.ON, en la categoría de Smart Grid, con su proyecto de red de distribución más sostenible.

En el área de Territories & Cities, los proyectos premiados han sido: Smart Island Mallorca del Consell de Mallorca (Intelligent Territories), el proyecto Habitat de optimización del uso del espacio en oficinas de Everis (Smart Buildings), el proyecto de territorio rural inteligente Castellón Smart Villages de la Diputación de Castellón (Smart Cities) y el proyecto 'LayN - Light as you need' de Ferrovial Servicios (Smart Lighting).

También han sido reconocidos el proyecto de monitorización biomética de los jugadores del Club Atlético Osasuna, en la categoría de Smart Mobility, y el punto híbrido e inteligente de recarga de vehículos eléctricos del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, en la categoría de Smart Vehicle.

Por otra parte, la solución de recursos energéticos distribuidos de Minsait ha sido premiada como el mejor Smart Product, y la sostenibilidad energética del Caserío de Arangoiti de Tecuni (Grupo Vinci Energies), convirtiéndolo en un edificio de consumo de energía casi nulo, como proyecto galardonado en Solutions and Services.

En las categorías de directivos ha destacado el premio al Mejor Directivo enerTIC 2020, concedido a Fernando Lucero, CIO de Iberdrola, que ha citado en su intervención "al equipo de excelentes profesionales de la compañía, volcados en la tecnología y la digitalización como parte de la Agenda 2030 y los planes de recuperación", así como "el compromiso de Iberdrola con los criterios ESG y los ODS, y con sus clientes como el eje de su estrategia".

Los otros 8 directivos premiados han sido Joan Groizard, de IDAE (Administración Pública Central); Ángel Niño, del Ayuntamiento de Madrid (Administración Pública Local); Ricardo Alba, de Naturgy (Energía & Utilities); Sonsóles Cid, de Mutua Madrileña (Seguros); Guillermo Renancio, del Grupo Nueva Pescanova (Industria-Alimentación y Bebidas); Isabel Pardo, de ADIF (Industria-Transporte y Automoción); Andrés Fernando López, de Telefónica (Operadores de Telecomunicaciones y Grandes Infraestructuras IT) y Francisco Javier de la Mata (Universidades, Centros de Investigación y Agencias de Energía).

En la ceremonia se ha presentado la IX Guía Smart Energy, que incluye, entre otros contenidos, los TOP 100 proveedores fundamentales, las principales tendencias 2021, entrevistas a directivos y profesionales de referencia y proyectos y experiencias relevantes. Se ha anunciado también la celebración del Smart Energy Congress & Expo 2021, que tendrá lugar los días 27 y 28 de octubre en IFEMA-Palacio Municipal de Congresos de Madrid.