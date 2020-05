Portaltic.-Epic Games muestra el rendimiento gráfico de PS5 y anuncia el motor Unreal Engine 5

MADRID, 13 May. (Portaltic/EP) -

El estudio de videojuego Epic Games ha anunciado la nueva versión de su motor gráfico, Unreal Engine 5, que permitirá desarrollar videojuegos para la consola PlayStation 5, y ha mostrado por primera vez un contenido creado con esta herramienta para la consola de Sony.

Después de presentar Unreal Engine 4.25 la pasada semana, que se usará como motor gráfico para los primeros juegos de PS5 y Xbox Series X, Epic Games ha anunciado ahora Unreal Engine 5, su tecnología de nueva generación que se lanzará a finales de 2021 y que tendrá soporte para la nueva generación de consolas, así como las actuales, PC, Mac, iOS y Android.

Como ha informado la compañía estadounidense en un comunicado, Unreal Engine 5 tiene como objetivo "lograr fotorealismo en la próxima generación al nivel de los efectos especiales del cine y de la vida real, y ponerlo al alcance de los equipos de desarrollo de todos los tamaños con herramientas productivas y librerías de contenido".

Para mostrar los resultados que puede lograr su último motor gráfico, Epic ha publicado una demostración titulada 'Lumen in the Land of Nanite', reproducida en tiempo real en la consola de nueva generación de Sony, PS5.

Por un lado, Nanite es una geometría de micropolígonos virtualizados que permite a los artistas crear más detalles geométricos e importar hasta miles de millones de herramientas de diseño como ZBrush.

La geometría Nanite se emite y se escala en tiempo real, evitando limitaciones en el número de polígonos como sucede con los motores gráficos actuales y la pérdida de calidad como consecuencia.

Por su parte, Lumen es una solución de iluminación global dinámica que reacciona de forma inmediata a los cambios en la escena y en la luz. Incluye el renderizado difuso de los reflejos y permite crear ambientes detallados en escalas variables.

Una de las aplicaciones de Lumen es que permite cambiar el ángulo de la luz del sol en función del momento de día y otras funciones como encender linternas o abrir agujeros en el techo de forma fotorealista. Lumen elimina la necesidad de emplear mapas de luz para terminar un desarrollo y es posible trabajar con la misma luz que el videojuego final.

Epic Games ha anunciado que lanzará una fase previa de Unreal Engine 5 a principios de 2021, antes de su llegada a finales de año, y lo usará también para actualizar el motor gráfico de Fortnite -actualmente en la versión 4.25- a mediados de 2021.