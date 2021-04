Epic Games no incluyó Fortnite en la plataforma xCloud deliberadamente para evitar competencia en PC

MADRID, 29 Abr. (Portaltic/EP) -

El estudio de videojuegos Epic Games ha reconocido que su popular título Fortnite no está disponible en la plataforma de juego en la nube xCloud de Microsoft de forma deliberada porque supondría competencia para su negocio de PC.

Así lo ha afirmado el vicepresidente de Desarrollo de Negocio de Epic Games, Joe Kreiner, en su declaración durante el juicio que la compañía mantiene contra Apple y como recoge el documento de transcripción de la comparencencia, recogido el martes 27 de abril, en un tribunal del distrito norte de California (Estados Unidos).

xCloud, actualmente dentro del servicio de suscripción de videojuegos Xbox Games Pass Ultimate, permite jugar a través de 'streaming' a videojuegos de estudios externos a Microsoft, como EA y Ubisoft, pero ninguno de Epic Games.

Preguntado por la ausencia en concreto de su juego más popular, Fortnite, Kreiner ha respondido afirmativamente a la pregunta de si se trata de una decisión deliberada por parte de la desarrolladora.

"Valoramos que los esfuerzos de Microsoft con xCloud suponen competencia para nuestra oferta para PC", ha aseverado el ejecutivo de Epic Games durante el juicio.

No obstante, no ocurre lo mismo con otros servicios de suscripción de videojuegos en 'streaming', como es el caso de Nvidia GeForce Now, en el que Fortnite sí que se encuentra disponible para los usuarios de la Epic Games Store.

Asimismo, el estudio de videojuegos ha afirmado que el negocio de Fortnite en iOS suponía menos ingresos para la compañía que su versión para PS4, Xbox, Switch y PC.

Solo los ingresos procedentes de móviles Android eran aún menores que los de la plataforma de Apple, como ha asegurado durante su declaración en el juicio el jefe financiero de Epic Games, Joe Babcock.

Estas afirmaciones forman parte de la batalla legal que enfrenta actualmente a Epic Games y Apple en Estados Unidos, debido a la denuncia de laprimera por abuso de posición dominante por sus políticas en la App Store. Antes, Apple había eliminado las apps de Epic para iOS y Mac por implantar un sistema de pagos externo, algo prohibido en la plataforma.