Portaltic.-Una errata de un estudiante causa la aparición de un enorme rascacielos de 200 pisos en Microsoft Flight Simulator

MADRID, 22 Ago. (Portaltic/EP) -

Una errata de un joven estudiante australiano al de guardar los datos en una base de datos de mapas de código abierto ha sido la responsable de la aparición en el videojuego de simulación de vuelo Microsoft Flight Simulator de un enorme rascacielos de más de 200 pisos que no existe en la realidad.

El nuevo videojuego Microsoft Flight Simulator, lanzado esta semana, ha sido dotado de más de 1.500 millones de edificios, dos billones de árboles, montañas, carreteras y ríos para recrear los paisajes con detalle, así como tiempo atomesférico dinámico con cambios en tiempo real.

Este videojuego se ha creado a partir de dos petabytes de datos de imágenes de satélites para reproducir todo el planeta desde el aire, así como datos de Bing Maps y de otras fuentes entre las que se incluyen la plataformas de mapas colaborativos.

In Microsoft Flight Simulator a bizarrely eldritch, impossibly narrow skyscraper pierces the skies of Melbourne's North like a suburban Australian version of Half-Life 2's Citadel, and I am -all for it- pic.twitter.com/6AH4xgIAWg

El uso de una de estas herramientas, Open Street Maps, ha generado un error que ha afectado a los jugadores que sobrevolaban la ciudad australiana de Melbourne: un rascacielos de 212 plantas y forma extremadamente delgada ubicado en medio del suburbio de edificios bajos de Faukner.

No se trata de un edificio real, sino de la causa de una errata presente en la información de una de las versiones de Open Street Maps utilizadas por el juego para representar en 3D los edificios de viviendas.

Como ha advertido el usuario de Twitter @liamosaur, en versiones anteriores de la plataforma de mapas colaborativa, un usuario rellenó de forma errónea los datos de una de las edificaciones y en lugar de dos pisos, escribió 212, lo que explica su altura y su forma.

Este error fue subsanado por usuarios posteriores de Open Street Maps, pero se encontraba presente en la versión utilizada por Microsoft para desarrollar Fligh Simulator. Como recoge Gizmodo, el dato erróneo fue introducido por un aquel entonces estudiante universitario australiano, Nathan Wright, al hacer un trabajo académico con la plataforma de mapas.

A year ago, "nathanwright120" made an edit to @openstreetmap , adding a tag that indicates that a building in the suburb of Fawkner in Melbourne, Australia, had 212 floors instead of 2. All his other edits of openstreetmap seem legit, so it appears to have been a typo... (1/2) pic.twitter.com/Mwh1LBu3ap