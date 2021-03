Escritores de fanfics usan el sistema de etiquetas de Ao3 para compartir novelas completas como 1984 o El Gran Gatsby

MADRID, 2 Mar. (Portaltic/EP) -

La popular página de fanfics Archive of Our Own (Ao3) ha sido víctima de una forma de troleo que aprovecha una de las características de promoción de las obras: un usuario ha compartido la novela de 1984 completa en las etiquetas de una de las historias.

El sistema de etiquetas de Ao3 permite a los usuarios añadir tantas etiquetas como quieran para promocionar sus creaciones, advertir sobre determinado tipo de contenido o incluir alguna broma o comentario, que ayuda a los lectores a saber ante qué tipo de contenido (o autor) está.

Las etiquetas se despliegan debajo del título de la obra y del nombre del autor. La particularidad es que no existen límites a las etiquetas que pueden añadirse, y algunos usuarios se han aprovechado de ello para trolear a la página en sí.

Como ha compartido Xiaoyi en Twitter, alguien decidió compartir la novela completa de 1984 en las etiquetas de una historia, lo que hace que Ao3 sea "imposible de leer". Aunque ya ha sido eliminado, según Vice, aparecía con palabras o frases cortas subrayadas y separadas por comas, en un bloque que obligaba a hacer 'scroll' -mucho 'scroll'- para poder navegar por la web y descubrir nuevos fanfics.

Works on Ao3 are tagged and there's no limit to the number of tags you can use. This has caused issues as some writers use piles of tags to make their work more visible. Now someone has uploaded 1984 as tags, making Ao3 unreadable: pic.twitter.com/IR0hEb8CxU