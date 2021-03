Portaltic.-España, entre los cinco países europeos con mayor incidencia del software espía 'stalkerware'

MADRID, 26 Feb. (Portaltic/EP) -

Los casos de 'stalkerware' detectados en España han disminuido respecto a 2019, hasta los 873 identificados el pasado año, si bien la tendencia a nivel mundial de este tipo de 'software' espía es preocupante, ya que más de 50.000 usuarios de móviles se vieron afectados por él.

El 'stalkerware' es un 'software' que permite espiar de forma secreta la vida privada de otra persona a través de un dispositivo inteligente. En el último informe compartido por Kaspersky, se muestra que sigue teniendo "un impacto muy importante".

En concreto, el informe revela que un total de 53.870 usuarios de móviles se vieron afectados por el 'stalkerware' en 2020 a nivel mundial, una disminución respecto al año anterior, cuando se detectaron 67.500 usuarios afectados, pero que no muestra

Desde la compañía de ciberseguridad señalan que la situación "no ha mejorado mucho" en comparación con 2019, sobre todo debido al "carácter atípico de 2020" a consecuencia de la pandemia de coronavirus y a su finalidad, ya que habitualmente se usa para "controlar digitalmente la vida de la pareja".

En este sentido, el informe recoge que la curva anual de usuarios afectados por este 'software' espía muestre un descenso en las denuncias entre marzo y junio de 2020, coincidiendo con el inicio de los confinamientos, y pasa a estabilizarse a partir de entonces, cuando muchos países comenzaron a suavizar las restricciones.

DIMENSIÓN GLOBAL DEL 'STALKERWARE'

El stalkerware es una forma de ciberviolencia, y un fenómeno global que afecta a países de cualquier tamaño, sociedad o cultura: Rusia (12.389), Brasil (6.523), Estados Unidos de América (4.745), India (4.627) y México (1.570) encabezan la lista de 2020 de países en los que se han detectado más usuarios afectados.

Por debajo de ellos, Alemania (1.547) es el primer país europeo en la clasificación global, ocupando la sexta posición. Irán (1.345), Italia (1.144), Reino Unido (1.009) y, por último, Arabia Saudí (968) completan los diez países más afectados.

España es uno de los países en los que también se ha notado una ligera disminución debido probablemente a los confinamientos a lo largo del año 2020, como apuntan desde Kaspersky. Si en 2019 fueron 1.223 los casos de 'stalkerware' detectados, lo que situó a España en el número diez de la lista mundial de países afectados, esa cifra ha descendido hasta los 873 en 2020, posicionándose en el número doce a nivel mundial.

El jefe del equipo de desarrollo de investigación de Kaspersky, Victor Chebyshev, ha destacado que en la compañía ven "que el número de usuarios afectados por el stalkerware sigue siendo alto", e incluso detectan nuevas muestras cada día. No obstante, entienden que "es importante recordar que detrás de estas cifras hay historias de personas reales, y a menudo una llamada silenciosa de ayuda".

COMPROBAR LA PRESENCIA DEL 'STALKERWARE' EN EL MÓVIL

Desde Kaspersky señalan que los usuarios pueden comprobar si su móvil tiene instalado 'stalkerware', por ejemplo, a partir de los permisos de las aplicaciones instaladas.

Las aplicaciones de 'stalkerware' pueden disfrazarse bajo un nombre de aplicación falso con un acceso sospechoso a los mensajes, registros de llamadas, localización y otras actividades personales. "Una aplicación llamada "Wi-Fi" que tiene acceso a la geolocalización es un candidato sospechoso", aseguran.

Conviene también comprobar la configuración de 'fuentes desconocidas' en los dispositivos Android. Si las estas están activadas en el dispositivo, podría ser una señal de que se ha instalado un 'software' no deseado por parte de un tercero.

También se puede comprobar el historial del navegador, ya que para descargar el 'stalkerware', el acosador tendrá que visitar algunas páginas web que el usuario afectado no conoce. Sin embargo, no es la medida de comprobación más efectiva, ya que es posible que no haya ningún historial si el acosador lo ha borrado.

Tras encontrar 'stalkerware' en el dispositivo, el usuario no debe apresurarse a eliminarlo, primero porque el acosador podría darse cuenta, intensificando sus comportamientos abusivos como respuesta. Y, segundo, porque hay que ponerlo en conocimiento de las autoridades locales, e incluso conservarlo a modo de prueba, antes de eliminarlo.

Además, Kaspersky lanzó en noviembre de 2020 una herramienta gratuita contra el acoso llamada TinyCheck, capaz de detectar el 'stalkerware' e informar a los usuarios afectados sin que el acosador se dé cuenta. La herramienta cuenta con el apoyo de la comunidad de seguridad informática y se actualiza constantemente.