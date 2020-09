Portaltic.-Los estudiantes descubren cómo engañar con palabras clave a los algoritmos que corrigen exámenes 'online'

MADRID, 4 Sep. (Portaltic/EP) -

Las herramientas automáticas que usan algoritmos para corregir los deberes y exámenes en línea de los centros educativos con enseñanza virtual permiten que los estudiantes utilicen técnicas para engañarlos y obtener las calificaciones más altas al solamente introducir palabras clave al final de la respuesta, sin realmente aprender nada.

Edgenuity es una empresa estadounidense especializada en soluciones para el sector educativo, entre las que se incluye una herramienta que a través de un algoritmo es capaz de evaluar pruebas escritas de forma automática.

La profesora de historia en la Universidad de Riverside (Estados Unidos) Dana Simmons ha publicado en su cuenta de Twitter cómo su hijo Lazare, de 12 años, fue evaluado por el algoritmo de Edgnuity en una tarea de respuestas cortas de la asignatura de Historia en el instituto.

My kid started Jr. High last week. He couldn't stop talking about how much he loved his History teacher.This afternoon we found him in tears, overcome by stress and self-doubt. His grade for his first short answer homework: 50/100....It was graded by an @EdgenuityInc algorithm.