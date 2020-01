El evento de desarrolladores Google IO 2020 se celebrará del 12 al 14 de mayo

MADRID, 24 Ene. (Portaltic/EP) -

Google ha puesto fecha a la celebración de su próxima conferencia anual de desarrolladores, Google IO 2020, que tendrá lugar entre los días 12 y 14 de mayo, en Mountain View (Estados Unidos).

El CEO de la compañía tecnológica, Sundar Pichai, ha compartido en su cuenta oficial de Twitter la nueva fecha del evento anual de desarrolladores Google IO, en el que se muestran las novedades de software, con la vista puesta en Android 11.

La próxima edición se desarrollará entre los días 12 y 14 de mayo, en Mountain View, la ciudad estadounidense donde la empresa tiene su sede.

Cosmos aligned. We'll be back at Shoreline Amphitheatre in Mountain View for this year's #GoogleIO on May 12-14! pic.twitter.com/3bZqriaoi1