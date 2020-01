Portaltic.-Un exdirectivo de Windows explica cómo el lanzamiento del iPad hace 10 años sorprendió al equipo de Microsoft

MADRID, 29 Ene. (Portaltic/EP) -

El exjefe de la unidad de Windows de Microsoft Steven Sinofsky ha explicado cómo el lanzamiento del iPad, que esta semana ha cumplido 10 años, sorprendió a su equipo y ha recalcado que Windows 8 no fue una "respuesta" al lanzamiento de Apple.

Sinofsky ha admitido que el iPad fue "tanto un desafío como algo mágico", mientras Microsoft estuvo "obsesionado con Win32, Pen, y más" durante un periodo de diez años.

El mayor desafío del iPad de Apple para Windows fue la promesa de una batería con 10 horas de duración, algo que Sinofsky señala que era "inalcanzable para los PC".

Apple también contaba con procesadores basados en ARM, conectividad 3G y un precio de 499 dólares (alrededor de 453 euros) que desafiaba al consumo de ordenadores portátiles.

"El iPad y el iPhone fueron amenazas existenciales para el negocio de la plataforma central de Microsoft", señala Sinofsky en un hilo de Twitter.

Tras la llegada del iPad, Microsoft lanzó el sistema operativo Windows 8, que tenía la intención de llevar muchos de los elementos de la interfaz de Windows Phone a ordenadores portátiles y PC.

También presentó la tablet Suface RT, un proyecto que la compañía mantuvo en secreto a sus ocios hasta el último minuto e incluso creó un equipo interno para crear su propio hardware de tableta con procesadores basados en ARM. Además fue diseñado para que se lanzara junto a Windows 8.

El exjefe de la unidad de Windows ha recalcado que "Windows 8 no fue una respuesta al iPad porque habíamos estado trabajando en ello tiempo antes de que se anunciara el iPad". "Sin embargo, lo distribuimos más tarde", ha añadido.

Windows 8 wasn't a "response" to the iPad if for no other reason than we had been working on it for quite some time before the iPad announce (eg, Windows on ARM photos from before the launch event). We did ship later though :-) 1/2 https://t.co/sjcJX662rS