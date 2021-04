Un 'exploit' del CS:GO roba las contraseñas de los usuarios a través de invitaciones de juego en Steam

MADRID, 13 Abr. (Portaltic/EP)

Un 'exploit' de Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) permite a los piratas informáticos robar las contraseñas e información personal de los jugadores, una vulnerabilidad que se pone en marcha por medio del sistema de invitaciones del juego en la plataforma Steam.

The Secret Club, un grupo de ingeniería inversa sin ánimo de lucro, ha mostrado en una publicación en Twitter el funcionamiento del 'exploit'. Este se activa como un fallo que permite la ejecución de código remota al aceptar una invitación al videojuego Counter Strike: Global Offensive, que llega al usuario a través de la plataforma de videojuegos Steam.

Según asegura el grupo, el 'exploit' permite a los ejecutores robar las contraseñas e información personal de los usuarios. Además, The Secret Club asegura que no puede verificar que este 'exploit' solo se encuentre en este título, y que puede estar presente en otros juegos desarrollados con el motor Source.

Two years ago, secret club member @floesen_ reported a remote code execution flaw affecting all source engine games. It can be triggered through a Steam invite. This has yet to be patched, and Valve is preventing us from publicly disclosing it. pic.twitter.com/0FWRvEVuUX