Portaltic.-El expresidente de Blizzard anuncia una nueva compañía de videojuegos llamada Dreamhaven, compuesta por dos estudios

MADRID, 23 Sep. (Portaltic/EP) -

El expresidente y cofundador de Blizzard Entertainment Mike Morhaime ha anunciado una nueva compañía llamada Dreamhaven, que está compuesta por dos estudios de desarrollo de videojuegos, integrados por excomponentes de Blizzard.

Dreamhaven es una compañía de juegos con sede en Irvine, en el estado norteamericano de California, que "creará y publicará juegos originales para jugadores de todo el mundo".

Asimismo, Dreamhaven ha establecido sus dos primeros estudios llamados Moonshot y Secret Door, integrados por veteranos de la industria procedentes de Blizzard, según ha señalado la compañía en un comunicado publicado en su página web.

Very excited to be teaming up with some amazing people to start a new adventure! https://t.co/wyvgx2fP3l — Mike Morhaime (@mikemorhaime) September 23, 2020

"Estoy emocionado de formar equipo con personas tan talentosas que se preocupan profundamente por los juegos y sus comunidades", ha indicado Morhaime. "Siempre he creído en el poder de los juegos para unir a las personas independientemente de sus antecedentes o fronteras. Con Dreamhaven, esperamos compartir nuevas experiencias con jugadores de todo el mundo", ha añadido.

Morhaime, ingeniero electrónico de formación, fue miembro del estudio Blizzard durante 27 años, que cofundó en febrero de 1991 junto a sus compañeros Allen Adham y Frank Pearce, y fue presidente desde 1998 hasta 2018.

El estadounidense trabajó como programador y productor ejecutivo de Warcraft II: Tides of Darkness (1995), así como en Diablo (1996) y StarCraft (1998). También ejerció como productor ejecutivo de World of Warcraft (2004), la conversión de la saga Warcraft en un universo multijugador masivo online.

La compañía además ha afirmado que su equipo tiene como objetivo "empoderar a los creadores, ayudar a dar vida a sus ideas y crear experiencias de juego originales que fomenten conexiones significativas entre los jugadores".

El estudio de desarrollo Moonshot está dirigido por Jason Chayes, quien fue productor ejecutivo en Blizzard Entertainment; Dustin Browder, que ha sido director de juego en StarCraft II, Heroes of the Storm, Command and Conquer y El Señor de los Anillos; y Ben Thompson, quien ha sido director de arte del juego de cartas World of Warcraft, entre otras cosas.

Por su parte, Secret Door está dirigido por Chris Sigaty, quien ha sido productor ejecutivo en Hearthstone, StarCraft II y Heroes of the Storm; Alan Dabiri, que ha sido director técnico y de juego y ha trabajado en Warcraft III, StarCraft II y Heros of the Storm; y, por último, Eric Dodds, director del juego original de Hearthstone y diseñador de World of Warcraft y StarCraft.