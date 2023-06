Portaltic.-Fable, South of Midnight y Star Wars: Outlaws abren un 'Xbox Games Showcase' lleno de primicias

MADRID, 11 Jun. (Portaltic/EP) -

Fable, South of Midnight y Star Wars: Outlaws han inaugurado el evento anual Xbox Games Showcase en el que la división de videojuegos de Microsoft ha compartido una gran cantidad de primicias junto a avances de títulos esperados por los jugadores de sus plataforas.

Xbox ha anunciado este domingo los videojuegos que llegaran a sus plataformas en los próximos meses así como los que están en desarrollo en los estudios de su marca (Xbox Game Studios) o de terceros, en una nueva edición de Xbox Games Showcase.

Este evento ha sido el escenario en el que el responsable de Microsoft Gaming y Xbox, Phil Spencer, ha anunciado una nueva edición de la consola Xbox Series S en color negro y con un 1TB de memoria SSD, que estará disponible el 1 de septiembre, con mando también en negro, por 349 dólares.

La avalancha de novedades ha comenzado con la nueva entrega de Fable, un título para mayores de 18 años, desarrollado por Xbox Game Studios y Playground Games, en el que se explora lo que significa ser un héroe en el reino de Albion.

Esta primera parte también ha acogido dos primicias mundiales: South of Midnight (Xbox Series y Steam), de Compulsion Games, un título en tercera persona de estilo oscuro y género fantástico inspirado en el sur profundo de América.

También Star Wars: Outlaws, una nueva entrega de la popular saga galáctica, de la mano de Massive Entertainment y LucasFilm Games, que sumerge al jugador en una historia protagonizada por contrabandistas, ambientada entre las películas El imperio contraataca y El retorno del Jedi.

Thunder Lotus trae una de las numerosas primicias que han aparecido en el evento de Xbox: 33 Immortals (2024), un juego de acción cooperativo para hasta 33 jugadores, que podrán participar en batallas de tipo 'pick up' y 'raids'.

Aunque no se trate de una primicia mundial, el escenario de Xbox ha presentado la jugabilidad de Pay Day 3, el 'shooter' cooperativo protagonizado por una banda de atracadores. Llegará el 21 de septiembre.

Junto a Obsidian Entertainment, Xbox Game Studios traerá en 2024 Avowed, un juego en primera persona, que pone al jugador en la piel de ser capaz de usar magia, en un mundo donde una misteriosa plaga se ha extendido en el mundo de los vivos.

El juego de piratas Sea of Thieves entregará una nueva aventura basada en The Legend of Monkey Island, que estará disponible el 20 de julio para Xbox Series y Steam, de la mano de Rare y LucasFilm Games.

La firma de videojuegos ha anunciado en primicia la siguiente generación del simulador de vuelo de Microsoft, que llegará en 2024. Desarrollado por Asobo Studios, los seguidores de este título podrán centrarse en desarrollar una carrera profesional en el aire con multitud de vehículos: desde helicópteros de rescate, ambulancias aéreas y aviones de transporte hasta otros más enfocados al ocio como los globos aerostáticos o los aviones y avionetas para vuelo experimental, a baja altura o de carrera.

Antes, el 3 de noviembre, Microsoft Flight Simulator crecerá con una nueva expansión que incorporará la nave Ornithopter de la película Dune y el mapa de Arrakis, coincidiendo con el estreno en cines de la segunda parte de la película.

Bethesda también ha compartido algunas novedades, empezando por la entrega Fallout 76 Atlantic City, que llegará "pronto". También The Elder Scrolls online: Necrom, una aventura dentro de Shadow Over Morrowind que llegará el 20 de junio. Permitirá explotar la península Telvanni y Apocrypha.

Blizzard, por su parte, ha anunciado nuevo contenido para OverWatch 2, que llegará con la expansión Invasion, el 10 de agosto: nuevas misiones, nuevos mapas y cinco nuevos personajes.

El 10 de octubre llegará Forza Motorsport, con el que se podrá vivir "la nueva era de la competición", junto a vehículos de carreras legendarios de Chevrolet y Cadillac, de entre los más de 500 coches que habrá disponibles.

Atlus, por su parte, ha traído dos novedades de la saga de rol y acción Persona: Persona 5 Tactica, que estará disponible el 17 de noviembre, y Persona 3 Reload, que se espera para principios de 2024.

Atlus también ha presentado otro juego de rol con estética ánime: el drama de fantasía Metaphor ReFantazio, que estará disponible en 2024.

En primicia, se ha presnetado Jusant, de Don't Do, un juego de acción, puzles y escalada protagonizado por un chico y su pequeña mascota, que llegará en otoño de 2023. También en primicia, Still wakes the Deep (principios 2024), un juego narrativo de horror en primera persona de The Chinese Room, ambientado en una plataforma petrolífera.

También se han presentado Senua's Saga: Hell Blade 2, de Xbox Game Studios y ninja Theory; Like a Dragon, Inifinite Wealth (2024), de Ruy Ga Gotoku; Kunitsu-Gami: Path of Goddess; Dungeons of Hinterberg (2024), y el simulador de construcción y gestión de ciudades Cities Skylines II (2024).

Keanu Reeves ha aparecido en el escenario con motivo del primer trailer oficial de Phatom Liberty, la expansión de Cyperpunk 2077, una nueva aventura en la que regresa su personaje, Jonnhy Silver. Esta "expansión masiva", estará disponible el 26 de septiembre.

De los creadores de la troilogía Banner Saga llegará en 2024 TowerBorne, una aventura de exploración cooperativa en un mundo siempre cambiante. Y de InExile, Clockwork Revolution, un juego de viajes en el tiempo cuya premisa es "cambia el pasado, controla el futuro".