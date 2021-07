Facebook alertará a los usuarios que hayan visto contenido extremista

MADRID, 2 Jul. (Portaltic/EP) -

La red social Facebook ha comenzado a probar un nuevo tipo de alertas que advertirán a los usuarios que hayan visto contenidos extremistas recientemente, y también proporcionará recursos de ayuda confidenciales a quienes crean que uno de sus amigos se está radicalizando.

El portavoz de Facebook Andy Stone ha confirmado las pruebas entre un número reducido de usuarios de esta nueva función, advertida por el periodista Matt Navarra a través de su cuenta de Twitter.

Según han mostrado las capturas compartidas por Navarra, Facebook advierte a los usuarios de que "pueden haber estado expuestos a contenido extremista dañino recientemente", y les advierte de que este tipo de grupo buscan "manipular la rabia y la decepción" de las personas.

Asimismo, la red social proporciona herramientas de ayuda a los afectados, y añade un botón para solicitar ayuda de expertos que han sido capaces de salir de grupos extremistas y que les advierten sobre el peligro que suponen.

En otra de las funciones descubiertas por Navarra, Facebook pregunta a los usuarios si están "preocupados" porque alguien que conocen "se está volviendo un extremista", con el objetivo de prevenir este tipo de situaciones.

A estos usuarios también se les facilita herramientas de ayuda similares, a las que reciben las otras alertas en pruebas de Facebook, procedentes de personas que escaparon al extremismo.

Facebook will also alert you if you've been exposed to extremist content pic.twitter.com/H64Qrki8Kj