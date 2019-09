Portaltic.-Facebook para Android recopila metadatos de las librerías del sistema del smartphone sin que se conozca su finalidad

MADRID, 2 Sep. (Portaltic/EP) -

La aplicación para Android de la red social Facebook escanea de forma periódica los 'smartphones' en los que está instalada en busca de librerías del sistema para recopilar metadatos que envía a un servidor y cuya finalidad se desconoce.

Facebook está creando lo que llama 'Global Library Collector' (GLC, recolector global de librerías), una recopilación de las librerías del sistema de los 'smartphones' que de forma periódica transmite metadatos a los servidores de la compañía, como ha descubierto la investigadora en seguridad, Jane Manchun Wong.

La investigadora matiza que la información que recopila es del sistema, y no la generada por el usuario, como fotografías o datos personales.

Facebook can upload the entire files of all system libraries to their server through their Android apps



The app compresses each system library file using gzip and uploads them to server



Interestingly, the files are uploaded to a specific collection that’s related to my phone pic.twitter.com/YX0S4rmjAG