Portaltic.-Facebook avanza su idea de trabajo remoto con realidad mixta

MADRID, 22 May. (Portaltic/EP) -

Facebook ha mostrado un adelanto de lo que entiende será el trabajo del futuro: teletrabajo mediante realidad virtual y aumentada, con la posibilidad de pasar del mundo real al virtual en todo momento.

El responsable de Realidad Aumentada y Virtual de Facebook, Andrew Bosworth, ha compartido "metraje real" de un sistema de trabajo en remoto basado en realidad mixta, mediante el empleo de un prototipo de hardware y software diseñado por la compañía.

En el vídeo compartido por Bosworth, se puede ver el entorno real con un ordenador y superpuestos en el aire, en el entorno virtual, varias pantallas en las que se muestra el trabajo que realiza y que pueden controlarse con gestos de las manos.

As we think through supercharging remote work and productivity, we've been working on mixed reality concepts that builds on existing technologies like Passthrough to allow people to switch between real and virtual worlds pic.twitter.com/cJCEXDxC7b