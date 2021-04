Facebook avanza en la integración de chats de WhatsApp con Facebook Messenger

MADRID, 19 Abr. (Portaltic/EP)

Facebook sigue trabajando en la integración de WhatsApp con su app de mensajería Facebook Messenger, nueve meses después de las informaciones que apuntaban a ello, ahora con una conexión que permitiría comunicarse a miembros de ambas aplicaciones de manera opcional.

El desarrollador Alessandro Palluzi ha compartido en Twitter un cambio oculto descubierto dentro de la aplicación de mensajería Facebook Messanger que apunta a que Facebook progresa en dar soporte a la integración de chats de WhatsApp.

Palluzzi ha logrado que sea posible que Facebook Messenger reconozca contenido como una conversación de WhatsApp y ha hecho un simulacro de mensaje para mostrar la interfaz del mismo -similar a la de Messenger pero con cuadros de texto verdes-, aunque por el momento no es posible intercambiar mensajes entre ambos servicios.

Esta información viene nueve meses después de la filtración inicial hecha por el mismo desarrollador de que Messenger permitiría la comunicación en su app. Entonces, WABetaInfo se hizo eco de esta novedad, que permitiría usar WhatsApp dentro de Facebook Messenger si el usuario lo solicita.

#Messenger keeps working to support #WhatsApp chats ???? I forced this thread to be recognized as a WhatsApp conversation just to show how it will look when the feature is available, I haven't actually sent a message between the two services! pic.twitter.com/qtJuzO7Dgu