Portaltic.-Facebook comienza a mostrar contadores en los 'hashtags' para comprobar su popularidad

MADRID, 8 Sep. (Portaltic/EP) -

Facebook ha comenzado a mostrar a algunos usuarios unos nuevos contadores que se despliegan cuando se escribe un 'hashtag' en una publicación y que muestran la popularidad que tiene la etiqueta en la plataforma.

Esta novedad, que ha sido advertida por el periodista Matt Navarra y compartida en su cuenta de Twitter, acompaña a la nueva estrategia de Facebook de potenciar los 'hashtags', con la incorporación de recordatorios al escribir publicaciones que aseguran a los usuarios que los 'posts' con 'hashtags' logran una mayor difusión.

Ahora, a medida que se escribe un 'hashtag' al crear un nuevo 'post' en Facebook, para algunos usuarios de la red social ha comenzado a aparecer un contador, con una cifra bajo cada una de las sugerencias que ya anteriormente se mostraban.

Estos contadores muestran la cantidad de publicaciones en Facebook en las que se ha utilizado un 'hashtag' determinado, de forma que los usuarios puedan utilizar etiquetas con mayor popularidad para que sus contenidos alcancen una mayor difusión.

New? Facebook shows a hashtag count preview when creating a new post