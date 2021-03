Facebook debate a nivel interno si incluir reconocimiento facial en sus próximas gafas inteligentes

MADRID, 2 Mar. (Portaltic/EP) -

Facebook está debatiendo a nivel interno si incluir finalmente tecnología de reconocimiento facial en las gafas inteligentes que está preparando, inicialmente basadas en realidad aumentada, y que se espera que lance a finales de este año.

Facebook lleva varios años trabajando en unas gafas inteligentes. Ya durante la conferencia anual de desarrolladores de la compañía, F8, de 2016 presentó un concepto próximo a Google Glass (u Hololens, de Microsoft): unas gafas con aspecto convencional pero con información virtual añadida.

A principios de este año, se supone de la mano de Bloomberg que la compañía seguía trabajando en sus gafas inteligentes, las cuales "llegarían más pronto que tarde" en 2021, pero sin funciones de realidad aumentada. Este proyecto se desarrolla junto con Ray-Ban y su empresa matriz Luxottica Group SpA.

La compañía ahora está inmersa en el debate sobre si debería o no incluir tecnología de reconocimiento facial, según expusieron los ejecutivos de la compañía en una reunión interna la semana pasada, como ha recogido Buzzfeed.

En la reunión, el vicepresidente de Realidad aumentada y virtual de Facebok, Andrew Bosworth, explicó a los trabajadores que las dudas giraban en torno a la capacidad legal de ofrecer el reconocimiento facial, que se incluirían en las gafas para que los usuarios pudieran buscar a otras personas.

En respuesta a la información de Buzzfeed, Bosworth compartió en Twitter que la construcción de las gafas inteligentes de realidad aumentada "todavía está en las primeras etapas". "El reconocimiento facial es un tema muy controvertido y por una buena razón", asegura, y por ello ha resaltado que tendrán "un debate público sobre los pros y los contras" de dicha tecnología.

En concreto, sobre la reunión de la semana pasada, el directivo asegura que en ella dijo que "el producto futuro estaría bien" sin el reconocimiento facial, pero que "había algunos casos de uso agradables si se pudiera hacer de una manera con la que el público y los reguladores se sintieran cómodos".

We've been open about our efforts to build AR glasses and are still in the early stages. Face recognition is a hugely controversial topic and for good reason and I was speaking about was how we are going to have to have a very public discussion about the pros and cons. (1/2) https://t.co/PFNSoBpcni