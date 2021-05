Facebook detecta y elimina 150 campañas dirigidas a influir en el debate público desde 2017

MADRID, 26 May. (Portaltic/EP) -

Facebook ha identificado y eliminado 150 campañas dirigidas a influir en el debate público, tanto nacionales como internacionales, entre 2017 y 2021, un dato que recoge en su informe sobre 'El estado de las operaciones de influencia" en la plataforma.

La compañía tecnológica ha compartido los resultados de su trabajo contra las denominadas 'Operaciones de influencia', que define como los "esfuerzos coordinados para manipular o corromper el debate público por un objetivo estratégico".

Estas operaciones de influencia adoptan distintas formas, desde campañas cubiertas basadas en identidades falsas hasta los esfuerzos de medios estatales que promueven mensajes que pueden ser o no falsos. Y se centran en distintos temas, como los deportes, las elecciones o los conflictos militares.

Para enfrentarlos, la compañía ha desarrollado distintas políticas, herramientas de detección automatizadas y marcos de actuación. Desde 2017 y hasta mediados de 2021, Facebook ha eliminado y denunciado públicamente más de 150 operaciones de influencia por violar sus políticas sobre comportamiento no auténtico coordinado, como recoge el informe. Según detalla, se originaron en 50 países de todo el mundo y se dirigieron a debates tanto nacionales como internacionales.

Según los datos del informe, las operaciones que interceptaron y eliminaron entre 2017 y 2020 afectaron principalmente al país donde se originaron (45%), pero el 38 por ciento se dirigió a audiencias extranjeras, mientras que el 17 por ciento atacó a ambas.

Rusia encabeza el listado de países donde se originan dichas operaciones, con 27 redes de comportamiento no auténtico coordinado. Le siguen Irán (23), Birmania (9), Estados Unidos (9) y Ucrania (8). Algunos de estos países también se encuentran entre los más atacados.

Así, las operaciones de influencia que se dirigen a audiencia extranjeras tienen entre sus principales objetos Estados Unidos, donde Facebook ha retirado 26 redes de comportamiento no auténtico coordinado; Ucrania, con once; y Reino Unido, también con once. En el caso de las operaciones contra audiencias nacionales, la compañía ha retirado nueve redes en Birmania, ocho en Estados Unidos y seis en Ucrania.

El informe recoge, además, las elecciones de Estados Unidos como caso de estudio, y se centra en las presidenciales de 2020 y los doce meses anteriores a estos comicios. Estados Unidos, Rusia e Irán son los país principales de los que proceden las redes detectadas y eliminadas (cinco en cada uno), que se dirigían tanto a audiencias nacionales como extranjeras.