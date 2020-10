Portaltic.-Facebook elimina más de 6.500 páginas y grupos vinculados a QAnon y organizaciones de milicias

MADRID, 1 Oct. (Portaltic/EP) -

Facebook ha retirado más de 6.500 grupos y páginas vinculadas a QAnon y otros movimientos sociales militarizados, siguiendo las políticas introducidas en agosto por la compañía porque la pasó a ver a estos grupos como un riesgo público.

La compañía ha compartido una actualización de su actividad respecto a la política introducida el 19 de agosto contra las páginas y los grupos de Facebook y las cuentas de Instagram relacionadas con grupos anarquistas que apoyaban actos violentos, organizaciones milicianas estadounidenses y vinculadas a QAnon.

Entonces, amplió su política sobre organizaciones e individuos peligrosos para incluir a quienes demostraban suponer un riesgo público, con el fin de evitar que pudieran organizarse en la plataforma y de limitar la difusión de contenido en páginas y grupos de Facebook y cuentas de Instagram.

Este miércoles, el responsable de Contraterrorismo y Organizaciones Peligrosas en Facebook, Brian Fishman, ha informado a través de su perfil en Twitter de que, entre el 19 de agosto y el 15 de septiembre, identificaron más de 300 grupos bajo las nuevas políticas, y eliminaron más de 6.500 grupos y páginas.

I know folks are also curious about the new Militarized Social Movements policy announced on Aug 19. Bottom line: we’ve identified more than 300 groups under this policy and removed more than 6500 Groups/Pages btw 8/19 and 9/15.