Facebook empieza a añadir etiquetas para mostrar más contexto sobre las publicaciones y sus autores

MADRID, 8 Abr. (Portaltic/EP) -

La red social Facebook ha comenzado a probar nuevos tipos de etiquetas para mostrar más contexto en las publicaciones de la plataforma y ayudar a los usuarios a identificar el tipo de cuenta de donde provienen.

De forma gradual, la red social creada por Mark Zuckerberg comenzará a mostrar etiquetas en las publicaciones de Feed de noticias, entre las que se encuentran 'funcionario público', 'página de fans' o 'página de sátira'.

La nueva función se prueba desde este miércoles de forma limitada, por el momento solo entre los usuarios de Facebook en Estados, según ha anunciado la compañía en su cuenta oficial de Twitter.

Starting today in the US, we're testing a way to give people more context about the Pages they see. We'll gradually start applying labels including 'public official,' 'fan page' or 'satire page' to posts in News Feed, so people can better understand who they're coming from. pic.twitter.com/Bloc3b2ycb