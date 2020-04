Portaltic.-Facebook Gaming introduce los torneos de videojuegos en acceso anticipado

MADRID, 9 Abr. (Portaltic/EP) -

La sección de videojuegos Facebook Gaming ha lanzado el acceso anticipado a su nueva función de torneos, que busca ayudar a que las personas sigan conectadas durante la cuarentena por coronavirus jugando juntas a videojuegos.

Los torneos de Facebook Gaming permiten que los jugadores compitan entre sí de distintas formas, desde grupos de amigos a competiciones de eSports, según ha informado la plataforma de Facebook a través de su cuenta de Twitter.

La función de torneos incluye características como cuadros y clasificaciones, así como la posibilidad de crear competiciones y retransmisiones simultáneas por 'streaming' y chats entre los participantes.

Asimismo, Facebook ha añadido una herramienta que permite que los organizadores de torneos introduzcan recaudaciones de fondos para causas benéficas como la investigación y la lucha contra el coronavirus.

??Launch announcement...?????? 1/ Social distancing means we have to be apart, but games can still bring us together. So today we're opening early access to Facebook Gaming tournaments, a feature to help people stay connected through games. pic.twitter.com/rYOIXBcIHS