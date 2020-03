Portaltic.-Facebook, Google, Twitter y otras compañías tecnológicas se unen para luchar contra la desinformación sobre el Covid-19

MADRID, 17 Mar. (Portaltic/EP) -

Un grupo de las principales compañías de tecnología, entre ellas Facebook, Google y Twitter, se han unido para luchar contra la desinformación sobre el nuevo coronavirus en sus plataformas.

En total son siete las compañías que se han unido a esta iniciativa: Facebook, Google, Twitter, YouTube, Microsoft, LinkedIn y Reddit.

"Estamos trabajando estrechamente en los esfuerzos de respuesta al Covid-19", indica un comunicado conjunto, que ha sido publicado por las compañías en sus redes sociales, en el que también invitan a otras empresas a "unirse" a ellas mientras trabajand para mantener las comunidades "sanas y seguras".

"Estamos ayudando a millones de personas a mantenerse conectadas, al mismo tiempo que combatimos conjuntamente el fraude y la desinformación sobre el virus, elevamos el contenido autorizado en nuestras plataformas y compartimos actualizaciones en coordinación con las agencias gubernamentales de sanidad e todo el mundo", añade.

La propagación del coronavirus en varios países del mundo ha provocado miedo en la sociedad y, por ello acuden a Internet para obtener información sobre este virus. Sin embargo, tanto por Internet como por las redes sociales circulan muchos bulos y mitos.

Por esta razón, la Organización Mundial de la Salud (OMS) se vio obligada a publicar en su página web un artículo en el que desmentía catorce mitos sobre el nuevo coronavirus. Por su parte, plataformas como Facebook, Google y Twitter ya habían comenzado la lucha contra el coronavirus antes de que firmaran el comunicado conjunto.

Twitter anunció a finales de enero que estaba tomando medidas para neutralizar la desinformación sobre el coronavirus y comenzó a priorizar la información contrastada en los resultados que muestra a las personas cuando buscan sobre la epidemia.

La red social Facebook señaló a principios de este mes que comenzaría a tomar nuevas medidas para sus usuarios accedan a una información creíble y precisa sobre el coronavirus. Asimismo, indicó que estaba ofreciendo a la OMS "tantos anuncios gratuitos como necesiten" para su respuesta al virus.

Por su parte, Google también anunció que estaba trabajando e implementando nuevas medidas para ayudar a los usuarios a estar protegidos de la desinformación sobre el coronavirus.

The technology industry is working closely together in coordination with government healthcare agencies around the world on COVID-19 response efforts. Read our full statement. pic.twitter.com/Xn0fhyJLXm