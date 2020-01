Portaltic.-Facebook Messenger planea introducir reconocimiento facial para bloquear la 'app'

MADRID, 27 Ene. (Portaltic/EP) -

Facebook está trabajando en introducir el sistema de reconocimiento facial para que los usuarios puedan bloquear su aplicación de mensajería Messenger en dispositivos móviles.

Esta nueva función permite a los usuarios bloquear Facebook Messenger cada vez que salgan de la 'app' o después de estar un tiempo sin utilizarla.

Concretamente, se podrá elegir entre 1 minuto, 15 minutos o 1 hora después de salir de la aplicación, según una captura de pantalla publicada en Twitter por la experta en ingeniería inversa Jane Manchun Wong.

Facebook Messenger is working on "Face ID" app lockIt can be enabled right after the user leave Messenger or after a durationIt seems Face ID will NOT be sent to, or stored by Facebook’s servers, according to the description shown in the screenshot pic.twitter.com/pqBQAjOrnd