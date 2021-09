Facebook niega tener un criterio distinto para las publicaciones de los usuarios VIP de la red social

MADRID, 14 Sep. (Portaltic/EP) -

Facebook habría seguido un criterio distinto con los usuarios de perfil alto, a los que habría permitido publicar contenidos habitualmente no permitidos para otros usuarios o para quienes seguiría de forma laxa la aplicación de sus directrices, según recoge una investigación, algo que la compañía ha negado.

Los documentos internos a los que ha accedido The Wall Street Journal señalan que el programa conocido como 'Cross check' o 'XCheck' habría protegido a usuarios como famosos o políticos de la aplicación de las normas de la red social.

Esta protección sería contraría a la función que la compañía explicó que tenía el programa de revisión cruzada cuando lo dio a conocer en 2018, como una capa adicional de revisión para las Páginas y los perfiles de usuario con la que se busca confirmar que se cumplían las reglas de uso de Facebook.

En su día, la compañía indicó que este programa se aplicaba a usuarios de perfil alto, como famosos, periodistas (y medios de comunicación) o políticos, e incluso insistió en que esta 'comprobación cruzada' "no protegía el perfil, la Página o el contenido de ser eliminado", sino que era algo con lo que se "aseguraban" de que su decisión era la correcta.

La investigación de WSJ revela, sin embargo, que se habría utilizado para que usuarios VIP quedaran exentos de la aplicación de las normas. Según los documentos internos, el programa tendría algunos de estos usuarios en una 'lista blanca', mientras que a otros se les permitiría publicar contenidos que normalmente violan las normas de la comunidad a la espera de una revisión que nunca llega.

El portavoz de Facebook, Andy Stone, ha recogido esta investigación en un hilo en Twitter, donde ha asegurado que "no hay dos sistemas de justicia", sino que el programa es "un intento de salvaguarda contra errores".

WSJ today published a report about a FB system to give a second layer of review to content from high-profile Pages or Profiles to ensure correct application of our policies. If this secret program sounds familiar, it should. Here's what we said in 2018: https://t.co/eqErosKOrR.