Facebook Parejas introduce los chats de audio y ya permite buscar el amor en otras regiones

MADRID, 11 Ago. (Portaltic/EP) -

La plataforma de citas Facebook Parejas ha añadido nuevas funciones entre las que se encuentran los chats de audio con las personas con las que se ha hecho 'match', así como la posibilidad de seleccionar dos localizaciones adicionales a la ubicación física del usuario, para buscar personas en otras regiones o ciudades.

Las tres nuevas funciones que se incorporan a Facebook Parejas buscan dar a los usuarios nuevas formas de encontrar el amor, como ha anunciado en Twitter el portavoz de Facebook en EMEA Alexandru Voica.

La primera de ellas, los chats de audio, o Audio Dates, hace posible que los usuarios que Facebook Parejas que hagan 'match' puedan tener citas a distancia mediante el chat de audio. Al comienzo de la llamada se envía una invitación, y esta solo se inicia si el receptor acepta.

La segunda de las novedades es Match Anywhere, una función que busca ayudar a las personas que trabajan de forma remota dándoles la posibilidad de establecer dos localizaciones adicionales además de su lugar de residencia para buscar nuevos 'matches' en otras ciudades.

Facebook Dating has helped match people through things they have in common, like interests, events and groups. We’re excited to announce new ways to help people find that special someone with the release of three new features: Match Anywhere, Lucky Pick and Audio Dates. ????