Portaltic.-Facebook permite a los usuarios ver historias de Instagram a través de la 'app' de Facebook en una nueva prueba

MADRID, 7 Sep. (Portaltic/EP) -

Facebook ha confirmado que está probando una nueva función que permite que los usuarios vean historias de Instagram a través de la aplicación de la red social Facebook.

Mediante esta nueva función los usuarios pueden ver historias de Instagram directamente desde Facebook y, para ello, deben tener las cuentas de las dos redes sociales vinculadas.

Un portavoz de Facebook ha confirmado al consultor tecnológico Matt Navarra que se trata de una "prueba limitada" y que la compañía "escuchará las opiniones de la comunidad".

?? WTF?! This is going to get confusing! h/t @ec_wife pic.twitter.com/0jBU876NSL