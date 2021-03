Facebook prepara Salas de Audio del estilo de Clubhouse

MADRID, 24 Mar. (Portaltic/EP) -

Facebook lleva unos meses desarrollando un producto similar a Clubhouse, la popular aplicación para iOS que permite la comunicación con otras personas en salas o foros mediante la voz, que más que una aplicación independiente será una función dentro de las Salas de Messenger.

Facebook está trabajando en el soporte nativo para Salas de Audio y de Vídeo, como ha compartido el experto en ingeniería inversa Alessandro Paluzzi, de tal forma que los usuarios podrían optar entre una u otra sin tener que cambiar a Messenger.

Estas nuevas Salas se dividirían en tres opciones: Salas de Audio en directo, a las que podría asistir como oyente cualquiera en Facebook, Salas de Audio privadas y Salas de Vídeo privadas, según muestran las capturas compartidas por Paluzzi.

Las Salas de Audio se encuentran en una fase inicial de desarrollo. Podrían abrirse en pantalla completa o reducida, y en este segundo caso se mostraría una pequeña ventana con el título del evento, el número de personas que intervienen con voz (icono de micrófono) y las que están escuchando (icono de auriculares de diadema).

Let's take a look at what the #Facebook Audio room will look like when it's not full screen ? pic.twitter.com/F6NhPgkveX