Portaltic.-Facebook prohíbe los eventos que vulneren las cuarentenas por coronavirus en EEUU

MADRID, 21 Abr. (Portaltic/EP) -

Facebook ha comenzado a prohibir en al menos tres estados de Estados Unidos los eventos que vulneren las medidas de confinamiento y distancia social para combatir el coronavirus animando a sus usuarios para salir de casa y manifestarse.

Estas medidas se están aplicando desde este lunes en los estados de California, Nueva Jersey y Nebraska, donde la compañía ha consultado con los gobiernos locales antes de eliminar las convocatorias de protesta, según ha informado la cadena CNN.

"Los eventos que desafíen las directrices del gobierno sobre el distanciamiento social no están permitidos en Facebook", según recoge un comunicado de un portavoz de la compañía remitido a la prensa estadounidense.

Anti-quarantine protests being organized through Facebook in California, New Jersey, and Nebraska, are being removed from the platform on the instruction of governments in those three states because it violates stay-at-home orders, Facebook spokesperson @andymstone tells @donie.