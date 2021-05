Facebook prueba una herramienta para recordar a los usuarios que lean un artículo antes de compartirlo

MADRID, 11 May. (Portaltic/EP) -

Facebook ha iniciado pruebas este martes con una herramienta que anima a los usuarios a leer un artículo si lo están compartiendo sin leerlo previamente, una funcionalidad que ya introdujo Twitter en 2020 y que, según esta, ha permitido aumentar el porcentaje de personas que entra en los artículos.

La empresa ha anunciado este martes en Twitter el inicio de un periodo de pruebas de esta herramienta en su red social de cabecera. Facebook indica que la implantación persigue el objetivo de "promover compartir artículos de noticias de una manera más informada".

El sistema se pone en funcionamiento cuando un usuario hace clic en compartir un artículo que Facebook detecta que no ha abierto. Entonces, aparece una ventana emergente que señala: "Estás a punto de compartir este artículo sin abrirlo", y un subtítulo que advierte de que no leer las noticias podría provocar perderse "hechos clave".

Tras la aparición del mensaje, los usuarios pueden pulsar dos botones diferentes, bien uno para abrir el artículo, o bien otro que señala "continuar compartiendo" para compartirlo aunque no se haya abierto.

La prueba de esta función tiene lugar un año después de los test de una herramienta muy similar por parte de Twitter. Esta red social introdujo de forma definitiva los recordatorios de artículos no leídos antes de compartirlos a finales de 2020.

Facebook ha reconocido la originalidad de Twitter sobre esta herramienta, y el director de diseño de producto de Facebook, David Gillis, ha felicitado a Twitter por implantar antes este servicio.

Moaaar informative frictions! Very excited for this launch: https://t.co/kghNxGj0jkAnd yes—hat-tip to Twitter for getting this one out in the wild sooner :)