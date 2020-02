Portaltic.-Facebook prueba pestañas para organizar las publicaciones del 'feed'

MADRID, 19 Feb. (Portaltic/EP) -

La red social Facebook prueba actualmente nuevas pestañas en su plataforma con las que permiten a los usuarios que organicen de diferentes formas las publicaciones que aparecen en sus respectivos 'feed' de noticias.

Las nuevas pestañas del 'feed' de noticias han sido advertidas en la aplicación de Facebook para móviles Android por la experta en ingeniería inversa Jane Manchun Wong, y son concretamente tres preferencias: 'más relevantes', 'más recientes' y 'ya vistos'.

Estas tres opciones permiten organizar los contenidos del 'feed' de forma alternativa a como lo hace el algoritmo de Facebook, mostrando solo las publicaciones más relevantes, manteniendo el orden cronológico o mostrando solo los contenidos que ya se han visto, respectivamente.

Facebook is working on tabbed newsfeed for easier access to "Most Recent" and "Already Seen" feeds pic.twitter.com/8Z9KLG9nc8