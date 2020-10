Portaltic.-Facebook prueba públicamente el modo oscuro en su aplicación para Android

MADRID, 30 Oct. (Portaltic/EP) -

La red social Facebook ha comenzado a probar de forma pública el modo oscuro en su aplicación para dispositivos móviles con el sistema operativo Android.

En septiembre, Facebook hizo obligatorio el nuevo diseño de su versión de escritorio, que modificaba su apariencia tradicional en azul y blanco, habilitando un modo oscuro.

Ahora, según un vídeo remitido por Facebook a la experta en ingeniería inversa Jane Manchung Wong, la red social creada por Mark Zuckerberg está probando el modo oscuro para su aplicación Android.

Facebook is publicly testing Dark Mode! ??You asked it, I chatted with Facebook's @alexvoica about it and here's a video made in collaboration with Facebook! pic.twitter.com/TGjdTXDxoP