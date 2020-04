Portaltic.-Facebook prueba una vuelta a sus orígenes con Campus, un espacio solo para estudiantes universitarios

MADRID, 10 Abr. (Portaltic/EP) -

Facebook prueba actualmente una herramienta denominada Campus para volver a los orígenes de su red social homónima, ya que se trata de un espacio dirigido exclusivamente a estudiantes universitarios.

Campus, que de momento no se encuentra disponible, ha sido descubierto en el código de la aplicación de Facebook por la experta en ingeniería inversa Jane Manchun Wong, como ha mostrado desde Twitter.

Esta función es un espacio exclusivo para estudiantes universitarios y sus compañeros de institución, como muestran las capturas de Manchun Wong, y requiere el uso de un correo electrónico educativo terminado en '.edu'.

Dentro de este espacio se incluirán distintas funciones presentes en la red social Facebook como los grupos y eventos, entre otras.

Facebook is working on “Campus”, a new space exclusive for college studentsThere will be Groups, Events, etc for “Campus” spaces pic.twitter.com/cfEwubLxTt