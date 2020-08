Portaltic.-Facebook Reality Labs, nuevo nombre de los equipos de Realidad Virtual y Aumentada de Facebook

Oculus Connect pasa a llamarse Facebook Connect y se celebrará el próximo 16 de septiembre

MADRID, 26 Ago. (Portaltic/EP) -

Facebook ha anunciado que su equipo de Realidad Virtual y Aumentada de Facebook, dejará de llamarse Oculus y ahora pasará a llamarse Facebook Reality Labs (FRL).

Anteriormente, FRL era el nombre que recibía la división de investigación de Facebook, conocida históricamente como Oculus Research.

Según ha indicado Facebook en un comunicado, la decisión de cambiar el nombre de su división es "abarcar el trabajo expansivo que se realiza en Facebook".

Asimismo, la compañía también ha anunciado que la conferencia anual de la compañía de realidad virtual Oculus, hasta ahora conocida como Oculus Connect, pasa a llamarse Facebook Connect y se celebrará el próximo 16 de septiembre de forma virtual.

New name. New stage. New trailblazing technology. Stream it on the Facebook Reality Labs page or in Oculus Venues September 16. #FBConnect https://t.co/eOJankACPJ pic.twitter.com/nzAqb7jnzL