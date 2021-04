Facebook recorta sus herramientas de publicidad por las restricciones en el rastreo de iOS 14.5

MADRID, 22 Abr. (Portaltic/EP) -

Facebook implementará cambios en sus anuncios y protocolos de medición tras el lanzamiento de iOS 14.5 debido a las nuevas políticas de transparencia y rastreo de Apple que requieren del permiso explícito del usuario para rastrear su actividad, y ha expresado su preocupación por esta decisión de Apple.

Los cambios afectarán a la configuración de las herramientas comerciales y publicitarias de Facebook, la selección de audiencia, la entrega, la medición y los informes, según ha descrito la compañía en su página para empresas.

El comunicado expresa que estos cambios vienen a raíz de los nuevos requisitos anunciados por Apple para su aplicación AppTracking Transparency, que suponen restricciones al rastreo de los usuarios con fines publicitarios por parte de las aplicaciones en el sistema iOS 14.5, que se lanzará la semana que viene.

La compañía de la red social defiende que los nuevos requisitos "crearán limitaciones para los negocios que usan los anuncios de Facebook en aplicaciones móviles de dispositivos iOS, así como para aquellos que generan resultados comerciales a través de su web", y ha expresado su "preocupación" por el enfoque de Apple.

Facebook ya ha tomado medidas en cuanto a la medición de eventos que suponen restringir, agregar y retrasar los informes. Además, están proporcionando herramientas a los anunciantes para que puedan identificar qué eventos de las aplicaciones se pueden usar para la publicidad, limitando a ocho el número de eventos.

Facebook se refiere también a las medidas y los informes, dado que ya no admitirán ventanas de atribución donde no tengan datos completos de eventos. Ahora, los desgloses de entrega y acción no se ejecutan fuera del sitio.

Facebook deja de permitir la medición de efectividad en aplicaciones móviles de iOS 14 y avisa de que tampoco se podrá medir el impacto creciente de los anuncios de Facebook ni estará disponible la atribución basada en datos.

Para alcanzar a los usuarios de iOS 14.5 y posteriores, el anunciante deberá realizar campañas de iOS 14 separadas con una cuenta por app, nueve campañas por app como máximo y cinco conjuntos de anuncios por campaña.

Ya no se podrá crear un público personalizado para los anuncios sobre una aplicación ni ofrecer un enlace que lleve a las personas a una visualización customizada tras instalar una app. Por último, las campañas de instalación de la aplicación de iOS 14 no están disponibles para compras de alcance y frecuencia.

Para ayudar a los usuarios que queran anunciarse a adaptarse a los cambios, Facebook ha recomendado utilizar los recursos de la pestaña del centro de recursos de los anuncios de Facebook y una página de "medidas para afrontar los cambios en el ecosistema de anuncios".

La compañía avisa de que los anunciantes deben verificar sus dominios en en el administrador comercial de Facebook, configurar y priorizar hasta un máximo de ocho eventos por dominio en el administrador de eventos y revisar los anuncios que se pausarán en la pestaña del centro de recursos y actualizarlos o reemplazarlos.

Si los usuarios no toman estas medidas, podrían dejar de poder crear campañas dirigidas a dispositivos iOS 14.5 y siguientes, tener acceso limitado a elecciones de optimización y la pausa de algunos conjuntos de anuncios y ver empeorado el impacto en el envío de anuncios a usuarios iOS 14.5 y siguientes.