Fallece Hiroshi Ono, conocido como Mr. Dotman, creador del logo y los gráficos de Pac-Man

MADRID, 18 Oct. (Portaltic/EP) -

El diseñador japonés Hiroshi Ono, también conocido por el sobrenombre Mr. Dotman y por diseñar los gráficos y el logotipo del videojuego Pac-Man original, ha fallecido a los 64 años de edad.

"Hiroshi Ono ha estado luchando por recuperarse de su enfermedad, pero falleció el 16 de octubre", ha informado la cuenta de Twitter de información sobre el desarrollador en un comunicado hecho público este lunes.

Ono, conocido como Mr. Dotman en referencia a sus populares diseños basados en píxeles grandes, se hizo popular trabajando para Namco desde 1979, donde creó los gráficos y el logo de Pac-Man, así como otros videojuegos como Galaga y Dig Dug.

Varias personalidades del sector del videojuego han acudido a las redes sociales para dar el pésame por la muerte del diseñador y recordar su obra, como ha sido el caso de Yuzo Koshiro, compositor de la saga Streets of Rage, o Katsuhiro Harada, productor de la serie Tekken.

My 15 daughter found this and said with a smile a while back, "I love the red cat. So cute! " I was impressed his pixel arts didn't only inspire my generation strongly but also stood the test of time. I know they will all miss you too... R.I.P. Hiroshi Ono-san aka Mr. Dotman. pic.twitter.com/a1LORxc8rN