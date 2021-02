Fallece Robert A. Altman, CEO y confundador de ZeniMax Media

MADRID, 5 Feb. (Portaltic/EP) -

El CEO y cofundador de la distribuidora ZeniMax Media, Robert A. Altman, ha fallecido esta semana a los 73 años, como ha informado la cuenta de Bethesda, una de las empresas filiales de ZeniMax.

Altman fundó ZeniMax Media en 1999 junto con Christopher Weaver, fundador de Bethesda Softworks, con la idea de crear un gran distribuidor de contenidos audiovisuales para diferentes plataformas.

Este jueves, la cuenta oficial de Bethesda en Twitter ha informado del fallecimiento de Altman, a quien describe como "un auténtico visionario, un amigo y un creyente en el espíritu de las personas y el poder de lo que podrían conseguir juntas".

