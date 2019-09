Portaltic.-La familia Motorola One ya no se centra en Android One pero mantendrá el Android puro

Publicado 11/09/2019 17:47:11 CET

La familia Motorola One ya no se centra en Android One pero mantendrá el Android - EUROPA PRESS

MADRID, 11 Sep. (Portaltic/EP) -

La familia de 'smartphones' Motorola One, que la marca ha ampliado durante esta feria IFA 2019 con el nuevo One Zoom, ha abandonado su filosofía inicial y ya no se centra en el uso sistema operativo Android One -la versión pura del sistema de Google-, sino en otros aspectos como "la elegancia y traer tecnologías disruptivas al mercado" a un rango de precios más bajo.

Así lo ha asegurado el vicepresidente de Estrategia y CMO de Motorola, Francois LeFlamme, en una entrevista concedida a Europa Press en el marco de IFA 2019. "Descubrimos que Android One era un motivo de compra pero que no era un aliciente fundamental para el consumidor", ha reconocido.

No obstante, LeFlamme ha reiterado el compromiso de la compañía de continuar usando Android One en su familia One: "No vamos a movernos de Android puro, asegurándonos de que seguimos implementando las últimas actualizaciones de seguridad".

La marca de 'smartphones' Motorola ha llevado a la feria IFA 2019 las novedades en su catálogo de móviles, representadas por moto e6 plus y especialmente One Zoom, el tercer dispositivo de la familia Motorola One, que hace uso del sistema operativo Android One, como también sus hermanos One Vision y One Action, lanzados en este 2019.

MOTOROLA ONE ZOOM Y LA CÁMARA CUÁDRUPLE

El aspecto más destacado de One Zoom, presentado el pasado 6 de septiembre, es su cámara trasera cuádruple, con una lente principal de 48MP, un ultra gran angular de 117 grados de rango de visión, teleobjetivo, un 'zoom' óptico x3 y un cuarto sensor de profundidad de 5MP.

LeFlamme descarta que exista una fiebre por incrementar el número de sensores de cámara o los megapíxeles en la industria de los fabricantes de teléfonos, que actualmente está sobrepasando la barrera de los 48MP y recibiendo los primeros sensores de 64MP (que llegará a móviles como el Redmi Note 8) e incluso 108MP desarrollados por Samsung.

Si características como incluir más lentes de cámara o resoluciones más altas "añaden algo al consumidor es lo que tendríamos que intentar proporcionar como industria", según LeFlamme, que no cree que el sector haya llegado todavía al punto en que estas funciones reduzcan sus beneficios. "Lo que no hacemos es añadir sensores solo por el hecho de añadirlos", ha apostillado el directivo canadiense.