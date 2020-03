Portaltic.-La feria de videojuegos Gamescom confirma la asistencia de Microsoft, Nintendo y otras 27 compañías

MADRID, 6 Mar. (Portaltic/EP) -

La feria de videojuegos Gamescom ha confirmado la asistencia de 29 compañías de desarrollo y distribución de videojuegos, entre ellas Microsoft y Nintendo, a la edición de este año.

Los organizadores del Gamescom, que se celebrará del 25 al 29 de agosto en la ciudad alemana de Colonia, han publicado a través de Twitter una lista con las compañías confirmadas hasta el momento.

Entre las 29 empresas que han afirmado que acudirán a la edición de 2020, destacan Microsoft, Nintendo, Ubisoft, Samsung, Capcom Entertainment y Bandai Namco Entertainment.

?? The first exhibitors signed up for #gamescom2020! ?? pic.twitter.com/d96cHgAkPm