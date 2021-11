Forza Horizon 5 es el mayor lanzamiento de un videojuego de Microsoft, con más de 4,5 millones de jugadores

MADRID, 10 Nov. (Portaltic/EP) -

El videojuego de carreras Forza Horizon 5, que Microsoft lanzó el pasado 5 de noviembre, se ha convertido en el lanzamiento más exitoso de la compañía estadounidense, que ya supera los 4,5 millones de jugadores en todo el mundo.

Así lo ha afirmado a través de su cuenta de Twitter el director de Xbox, Phil Spencer, cinco días después del lanzamiento de Forza Horizon, que está disponible para consolas Xbox, PC con Windows y a través de la nube con Xbox Game Pass Ultimate.

"Hemos invertido durante años en Xbox para que más personas puedan jugar. Con más de 4,5 millones de jugadores hasta ahora en PC, la nube y consola, Forza Horizon 5 muestra que esa promesa se hace realidad", ha afirmado Spencer.

