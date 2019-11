Fujitsu reivindica su solución Digital Annealer frente a la supremacía cuántica: "No la necesitamos"

Publicado 05/11/2019 18:43:16 CET

MÚNICH (ALEMANIA), 5 Nov. (Portaltic/EP) -

Fujitsu ha reivindicado, en una jornada previa a su evento propio Fujitsu Forum 2019, celebrado en Múnich (Alemania), su herramienta Digital Annealer, basada en computación cuántica, que desde abril cuenta con una segunda versión, y la ha defendido como el mejor sistema actual de su clase frente a la 'supremacía cuántica' que Google asegura haber conseguido.

"No necesitamos la supremacía cuántica, no es precisa y probablemente no es real", ha asegurado a la prensa internacional el CTO de Fujitsu en Europa, Joseph Reger, en el panel que presenta. El directivo ha propuesto en lugar de este concepto el de 'ventaja cuántica'.

Una investigación presentada en la revista Nature el mes de octubre por investigadores de Google ha propuesto un procesador cuántico llamado Sycamore, de 53 bits cuánticos, que es capaz de realizar tal cantidad de cálculos en tres minutos y 20 segundos (200 segundos), que un ordenador convencional actual necesitaría 10.000 años para replicar.

No obstante, otras compañías como IBM han descartado que Google haya logrado la supremacía cuántica, término que implica que los ordenadores cuánticos han alcanzado un umbral al que no pueden llegar los sistemas clásicos, y ha logrado replicar sus resultados con sus superordenadores en 2,5 días.

Fujitsu ha defendido su solución Digital Annealer, basada en computación cuántica para la optimización de problemas combinatorios, que conforma una de las piedras angulares de su catálogo de servicios para empresas. "La mayor ventaja cuántica de la actualidad viene de un sistema que no es cuántico sino mecánico: Digital Annealer", ha defendido Reger.

Fujitsu desarrollará más en su Forum el funcionamiento de la segunda versión de Digital Annealer, una herramienta presentada en abril que, a través de un sistema inspirado en los túneles cuánticos, logra alcanzar los 8.000 bits y los 64 seams (que consiste en lograr el menor coste de energía entre sistemas), frente a los 7 seams de las soluciones tradicionales.

Además, el ejecutivo espera que la computación cuántica converja en el futuro con la Inteligencia Artificial (IA). "Cuando ambas tecnologías se unan será increíble. Esto no está lejos", según el CTO de Fujitsu en Europa.

La IA ha sido precisamente otra de las protagonistas de esta jornada previa. Fujitsu ha anunciado una alianza en la investigación de Inteligencia Artificial con el Instituto francés de ciencias de la computación y matemáticas aplicadas (Inria). Esta alianza se centrará en el análisis topológico de datos y sus resultados se publicarán en código abierto.

Entre los casos de uso de los sistemas de IA desarrollador por Inria se encuentran la detección de daños en puentes y de problemas en las alas de aviones o el análisis de electrocardiogramas para diagnosticar arritmias y su peligrosidad (reduciendo en un 70 por ciento los diagnósticos erróneos).

Fujitsu también se incorporará como parte de este acuerdo al consorcio Scikit-learn, la segunda biblioteca de ciencia de datos y aprendizaje automático en GitHub, con un millón de usuarios, como 'gold member'.

APRENDIZAJE AUTOMÁTICO DIEZ VECES MÁS RÁPIDO

La multinacional japonesa ha buscado en Fujitsu Forum 2019 consolidar su apuesta por reorientar su modelo de negocio hasta convertirse en una "compañía de servicios enfocada en la transformación digital", como ha explicado su vicepresidente senior y responsable de Europa Central y del Este, Rupert Lehner, durante otro evento de prensa.

La multinacional japonesa ha anunciado sus novedades en innovación orientadas a servicios para empresas, entre las que se encuentra la computación consciente del contenido ('content-aware'), una aproximación que permite lograr un aprendizaje automático diez veces más rápido.

Este sistema funciona analizando los contenidos de computación para automatizar los casos de ensayo y error con mayor facilidad de uso y eliminar, por ejemplo, los datos precisos no necesarios. De esta manera, la computación consciente del contenido logra reducciones del ancho de banda que permiten incrementar la velocidad de cómputo hasta el triple.

A nivel internacional, Fujitsu es la sexta compañía en número de patentes relacionadas en la Inteligencia Artificial, con una inversión de 2.000 millones de dólares en investigación y desarrollo.

Además, la compañía japonesa ha presentado en Múnich su tecnología de aprendizaje de alta durabilidad (High Durability Learning), que han defendido como "la primera del mundo en monitorizar la precisión de los modelos de IA automáticamente".