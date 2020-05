Portaltic.-Gamelab confirma a Shawn Layden, Tim Willits y Minh Le, entre los ponentes de sus charlas gratuitas

MADRID, 21 May. (Portaltic/EP) -

El congreso internacional de videojuegos Gamelab Barcelona ha confirmado a varios de sus ponentes para su edición de este año, que se celebrará de forma virtual debido al coronavirus y en la que impartirán charlas gratuitas figuras de la industria del videojuego como Shawn Layden y Minh Le y Tim Willits.

La XVI edición de Gamelab Barcelona 2020 Live se celebrará del 23 al 25 de junio en un formato digital, con inscripciones abiertas para ver gratuitamente y desde cualquier parte del mundo, todas las charlas y pases profesionales para contenidos exclusivos e interacción directa.

Ahora, el evento ha confirmado la participación de las primeras personalidades que participarán, como Shawn Layden, encargado de liderar el desarrollo de 'software' propio en PlayStation y que ha participado en títulos como Horizon Zero Dawn, MLB: The Show, The Last Guardian, Uncharted, Farpoint, GT Sport y God of War.

Otro de los grandes nombres de esta edición será el desarrollador Minh Le, quien, junto a Jess Cliffe, diseñó el popular videojuego de disparos ('shooter') en línea Counter Strike.

Entre sus ponentes, Gamelab contará también con Tim Willits, actual director creativo de Saber Interactive (World War Z, NBA Playgrounds y SnowRunner) y que ha formado parte como creativo, diseñador y ejecutivo de franquicias como Quake, Doom o Rage.

A la cita también se suma Kate Edwards, ex directora ejecutiva de Game Developers Association (IGDA) y con una trayectoria de 13 años a sus espaldas en Microsoft. Actualmente, Edwards es directora ejecutiva del Global Game Jam (un evento de referencia a escala mundial que cada año moviliza a toda la comunidad de desarrolladores) y pionera en la culturización de contenidos para la industria del videojuego (Dragon Age II y Star Wars: The Old Republic).

Otros invitados son Charlie Cleveland, fundador del estudio Unknown Worlds y creador de Subnautica o Natural Selection, y el diseñador Richard Lemarchand, del estudio Naughty Dog, donde lideró el diseño de la serie Uncharted.

Completan el elenco otros nombres como David Gardner, ex director de Operaciones de Electronic Arts; Álvaro Azofra, responsable del juego para móvil Kingdom Rush; Ian Dallas, creador del indie What Remains of Edith Finch; o Sebastien Borget, que trabaja el juego de tecnología 'blockchain' The Sandbox.

Junto a estos se añaden otros invitados ligados a la cita en ediciones anteriores como Gonzalo Frasca, creador de la solución transmedia para aprender matemáticas DragonBox School; Rami Ismail, defensor del movimiento de desarrollo independiente; Máximo Cavazzani, responsable de Apalabrados; Richard Bartle, pionero en los juegos en línea multijugador; o el español Daniel Sánchez Crespo, responsable de la saga Invizimals.

INSCRIPCIONES ABIERTAS

Gamelab Barcelona 2020 Live ya ha abierto sus inscripciones a través de su página web. El evento ofrece tres posibilidades para abarcar todo tipo de públicos.

Primero, un pase 'Pase general' gratuito que permite el acceso a las principales charlas del programa; segundo, un 'Pase profesional' que además de las ponencias dará la posibilidad de realizar networking, acceso a contenidos y actividades exclusivas y derecho a voto en los premios Gamelab; y, tercero, un 'Pase negocio' que suma a todo lo anterior la opción de participar de forma activa con algunos de los ponentes e invitados especiales a través de una sala exclusiva de 'Preguntas y respuestas'.

Gamelab Barcelona 2020 Live, cuenta con el apoyo de la Generalitat de Catalunya a través del Institut Català d' Empreses Culturals (ICEC), el Departamento de Políticas Digitales y Administraciones Públicas, l' Agència per la Competitivitat de l'Empresa (Acció), el Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España, el Ajuntament de L' Hospitalet, el Ajuntament de Barcelona y la Diputació de Barcelona.