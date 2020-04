Portaltic.-Gameloft reúne en una 'app' 30 de sus juegos móviles más icónicos para celebrar su 20 aniversario

MADRID, 16 Abr. (Portaltic/EP) -

Gameloft ha reunido en una única aplicación gratuita 30 de los videojuegos para móviles más icónicos del estudio de desarrollo, como Bubble Bash 2, Invasión Zombi o Cita o Plantón 2, para conmemorar su vigésimo aniversario.

Una aplicación gratuita para dispositivos Android reúne 30 de los jugos desarrollados por Gameloft, títulos que "definieron los videojuegos para móviles", como explica la compañía en la página de Google Play, y que recuperan la estética retro para los "nostálgicos por los videojuegos antiguos".

Estos títulos han sido adaptados a los dispositivos móviles modernos, por lo que los jugadores encontraran controles táctiles, y ofrecen una variedad de géneros desde arcade, acción y deportes hasta puzles, juegos de cartas y simulación.

Gameloft ha publicado esta 'app' con motivo del 20 aniversario del estudio de desarrollo. En concreto, incluye los títulos: Bubble Bash 2, Reto Mental 3: Vuelve a pensar, Diamond Rush, Detective Ridley y el enigma misterioso, Abracadaball, Gangstar 2: Kings of L.A., Invasión Zombie, Modern Combat 2: Black Pegasus, N.O.V.A. Near Orbit Vanguard Alliance, Wild West Guns, Zombiewood, Alien Quarantine, Mi vida en Nueva York,Vampiros en el Insti, Miami Nights 2: The city is yours!, Fashion Icon, Cita o Plantón 2, Líos en el insti, Soul of Darkness, Hero of Sparta, Cannon Rats, Block Breaker Deluxe 2, Block Breaker 3 Unlimited, Motocross: Trial Extreme, Platinum Solitaire 3, Texas Hold'em Poker, Midnight Bowling 3, Midnight Billar, Avalanche Snowboarding, KO Fighters.