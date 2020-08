Portaltic.-Gamescom 2020 presenta la segunda temporada de Fall Guys y novedades en Medal of Honor y Bridge Constructor

MADRID, 28 Ago. (Portaltic/EP) -

Gamescom 2020 ha acogido este jueves las novedades de las empresas desarrolladoras y distribuidoras de la industria del videojuego, donde no han faltado expansiones de populares franquicias y títulos como Fall Guys, Call of Duty o Los Sims 4.

Fall Guys es una de las sorpresas de este verano tras su lanzamiento a principios de agosto. Este multijugador colorido y desenfadado anima a los jugadores a enfrentarse contra sus rivales en circuitos de obstáculos hasta que solo quede uno en pie.

En el marco de la feria alemana de videojuegos, se ha presentado la segunda temporada, que llegará en octubre. En un vídeo, se han mostrado las rondas y los disfraces que estarán inspirados en el medievo: dragones, magos, caballeros y fortalezas feudales.

Activision anunció este jueves Call of Duty: Black Ops Cold War, que llegará el 13 de noviembre para sumergir a los jugadores en plena Guerra Fría. En Gamescom, la compañía mostró una nueva cinemática en la que se ve a Ronald Reagan.

Los Sims 4 tendrán nuevos contenidos inspirados en Star Wars con el nuevo pack 'Viaje a Batuu', que estará disponible el 8 de septiembre. Y siguiendo con la franquicia galáctica, EA ha compartido un vídeo de Star Wars: Squadrons, en el que muestra la campaña de un solo jugador, en la que se puede jugar como uno de los pilotos de los dos bandos.

BioWare ha compartido una muestra del trabajo que están haciendo en el nuevo título de Dragon Age, que fue anunciado hace dos años y que aún no tiene ni título ni fecha de lanzamiento.

El evento ha mostrado también el gameplay de la serie Ratchet & Clank: Rift Apart en PlayStation 5, y un vídeo de Medal of Honor: Above and Beyond, una campaña para un jugador que estará disponible para la plataforma Oculus Rift.

Gamescom también ha acogido la presentación de las expansiones de Doom Eternal, que en octubre se ampliará con The Ancient Gods, y de World of Warcraft, que recibirá Shadowlands el 27 de octubre.

La franquicia Bridge Constructor contará con un título basado en The Walking Dead, que llegará este año para distintas plataformas de juego: iOS, Android, PS4/PS5, Xbox One/Series X, Switch, PC.

“Pronto” llegará a Xbox y PC Twelve Minutes, un thriller interactivo sobre un hombre atrapado en un bucle temporal, y en el que aparecen actores como James McAvoy, Daisy Ridley y Willem Dafoe.