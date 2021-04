El gigante japonés NTT apuesta por crecer en España: centro de innovación en marketing y talento creativo

MADRID, 13 Abr. (Portaltic/EP) -

La compañía NTT Disruption, lanzada en 2019 y perteneciente al grupo tecnológico japonés NTT, lanza en el mercado español Growthland. Se trata de una propuesta híbrida que combina la tecnología y el análisis de datos con el talento creativo para revolucionar la oferta de soluciones de marketing para agencias y marcas.

"España presenta un ecosistema de agencias muy diverso que, junto con su talento creativo de primer nivel, se atreve a probar nuevas formas de generar contenido automatizado, escalable y de calidad para compañías punteras", afirma Fernando Lázaro, Head of Growthland y CMO de NTT Disruption.

"Con este lanzamiento presentamos una solución para canalizar e incentivar el talento creativo de España y consolidar su posición como país puntero en el mundo creativo", ha apostillado. Solo la industria publicitaria representa el 3,5% del volumen de todo el sector servicios del país, según la Asociación Española de Anunciantes (AEA).

En este contexto complejo, en el que el marketing necesita más que nunca la tecnología para escalar, Growthland llega con dos innovadoras soluciones orientadas a la generación de contenidos y experiencias: Smart Scalable Content (SSC) y Fourth Dimension Brand Experiences (4DBX).

Smart Scalable Content (SSC) es una plataforma que combina datos, tecnología y creatividad para ofrecer contenido digital de calidad de una manera más rápida, eficiente y económica. A través de un proceso 'end-to-end' semiautomatizado, la plataforma descubre insights (obtenidos a través de Data e Inteligencia Artificial) que sirven de inspiración al talento para elaborar propuestas de contenidos que, posteriormente, son producidas y distribuidas de manera automatizada.

Por otra parte, Fourth Dimension Brand Experiences, (4DBX) es una solución para la creación de mundos y universos virtuales de marca. Utiliza las tecnologías de producción audiovisual y 'gaming' más avanzadas. Puede utilizarse tanto para eventos o 'venues' virtuales, así como para la producción de contenidos audiovisuales como películas o series. Se trata de una respuesta adaptada al contexto actual de pandemia y a las nuevas formas de consumo y canales digitales.

El proyecto ha sido desarrollado por un equipo con gran talento y experiencia en el sector, con profesionales como Fernando Lázaro, Head of Growthland y CMO de NTT Disruption, Ángel Gregory, responsable de Producto 4DBX, Miguel Martínez-Lozano, responsable de Producto SSC, Marga Castaño, Head of Creativity, Nacho Álvarez-Borrás, Head of Brand Strategy y Sonia Sánchez-Gómez, Head of Operations, entre otros.

"Desde Growthland, buscamos apalancarnos en la trayectoria y experiencia del Grupo NTT, así como en su presencia en más de 190 países para ayudar a que España sirva de incubadora de cocreación de este nuevo modelo, que posteriormente pueda escalarse al resto del mundo.", concluye Lázaro. El producto de NTT Disruption se presenta al mercado español, donde ya operan otras compañías del grupo NTT como everis o NTT DATA.