Portaltic.-GitHub anuncia la adquisición de la plataforma de desarrollo JavaScript npm

MADRID, 17 Mar. (Portaltic/EP) -

La plataforma GitHub, que pertenece a la compañía Microsoft, ha anunciado la adquisición de la plataforma de desarrollo npm JavaScript, con más de 1,3 millones de paquetes.

La plataforma npm fue creada en 2009 y tiene más de 1,3 millones de paquetes que cuenta con alrededor de 75.000 descargas al mes y, según GitHub, ha logrado que JavaScript se convirtiera en "el ecosistema de desarrolladores más grande del mundo".

npm ha indicado en un comunicado que continuará estando disponible y además de forma gratuita, mientras GitHub ha subrayado que seguirá trabajando para "satisfacer las necesidades de la comunidad de JavaScript".

Una vez se cierre el acuerdo de forma oficial, GitHub ha recalcado que entre sus planes está invertir en la infraestructura y plataforma de registro, mejorar la experiencia central y comprometerse con la comunidad.

Asimismo, la plataforma ha afirmado que más adelante buscará "mejorar la seguridad de la cadena de suministro de 'software' de código abierto", así como "permitir rastrear un cambio desde una solicitud de extracción de GitHub a la versión del paquete npm que lo arregló".

En cuanto a los clientes de npm Pro, Teams y Enterprise, GitHub ha asegurado que les seguirá apoyando y que está invirtiendo en paquetes de GitHub "como un excelente registro de paquetes de varios idiomas que estará completamente integrado con GitHub".

Además, permitirá que los clientes de npm trasladen sus paquetes privados a GitHub, permitiendo que npm sea "un gran registro público para JavaScript".

GitHub también ha señalado en su blog que cualquier interesado podrá compartir sus ideas sobre el futuro de npm en Ask Me Anything (AMA) de Reddit.