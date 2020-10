Portaltic.-Globant premiará a las mujeres líderes en tecnología y a promesas del sector

MADRID, 13 Oct. (Portaltic/EP) -

La compañía de soluciones tecnológicas Globant ha abierto el periodo de candidaturas para los Globant Awards: Women That Build, la primera edición de un premio que busca distinguir a mujeres líderes y a promesas del ámbito de la tecnología en todo el mundo.

El galardón tiene como objetivo destacar a aquellas profesionales que generan un impacto positivo en la industria y con ello "inspirar a que más mujeres y personas no binarias se interesen en STEM", ha defendido Patricia Pomies, Chief People & Delivery Officer de Globant, en un comunicado de la compañía.

"Solo 3 de cada 10 trabajadores de las actividades relacionadas con las ciencias puras en la región son mujeres", ha destacado por su parte Wanda Weigert, Chief Brand Officer de Globant. La compañía señala la importancia de lograr equipos con mayor diversidad y de mostrar las posibilidad de la industria para el talento femenino.

Globant Awards: Women that Build Edition contará con ediciones nacionales y una final global desde la cual se premiarán tres siguientes categorías: mujeres con formación STEM que ocupen altos cargos en el sector IT -presidentas o vicepresidentas-; 'game changer', para las profesionales sin formación tecnológica que ocupen puestos de liderazgo con impacto en la industria IT; y 'estrella emergente', para una mujer menor de 26 años con alto potencial en el uso de la tecnología, una historia de superación o que haya progresado rápido.

Este evento cuenta con el apoyo de organizaciones de renombre como la escuela de negocios IESE, la IAE Business School, ONU Mujeres, el Banco Interamericano de Desarrollo, Women Corporate Directors, Women Who Code, Voces Vitales, ITBA, ORT, entre otras organizaciones e instituciones que aún se siguen sumando a esta iniciativa.

Se trata de una convocatoria abierta en la que podrán ser nominadas candidatas hasta el 4 de noviembre de 2020. Las finalistas se anunciarán antes del 10 de diciembre de 2020.

El jurado global contará con integrantes como The Edge, músico de la banda U2 y presidente de Endeavor Irlanda; Shari Loessberg, profesora titular de Innovación Tecnológica, Emprendimiento y Gestión Estratégica en el MIT Sloan School of Management; Linda Rottenberg, cofundadora y CEO de Endeavor Global; y Beatriz Argimón, vicepresidenta de Uruguay, entre otros nombre relevantes.

En España esta iniciativa está liderada y promovida por Sonia Pacheco, directora de Comunicación y Marketing para EMEA de Globant, y contará con jurados locales como Verónica Pascual, CEO de ASTI TechGroup; Gabriela V. Orille, Global Innovation Officer de Andbank y coCEO de MyInvestor; Esther Paniagua, reconocida y premiada periodista en el ámbito digital y tecnológico; y Sandra Sieber, profesora de la escuela de negocios IESE.