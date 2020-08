Portaltic.-Google añade enlaces con contexto para las noticias en los resultados del Buscador

MADRID, 29 Jul. (Portaltic/EP) -

Google está empezando a ofrecer una nueva función en su buscador mediante la que los usuarios pueden observar enlaces con contexto en las noticias que aparecen en los resultados.

Con esta nueva función, los usuarios de Google pueden observar al buscar una noticia específica enlaces en un carrusel que ofrecen más información sobre el mismo tema.

Hasta el momento, la función parece estar disponible en teléfonos móviles para algunos resultados de búsqueda concretos, según ha descubierto el usuario de Twitter Valentin Pletzer.

new feature within the top stories carousel "for context"a second link to the same source (here Forbes and cnet)#google #mobile #serp #news pic.twitter.com/B7KDKSmChz