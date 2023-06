Portaltic.-Google Bard incorporará un historial de chats y estilos para afinar las respuestas

MADRID, 6 Jun. (Portaltic/EP) -

Google prepara nuevas funciones para implementar en su 'chatbot' Bard, con las que ofrecerá respuestas más afinadas según un estilo seleccionado y permitirá guardar la interacción con la IA en un historial de conversación.

Bard introdujo recientemente la capacidad de ofrecer respuestas más precisas a los usuarios en base a su ubicación, una novedad que Google anunció a través de la página dedicada a las actualizaciones de su 'chatbot'.

Ahora ha sido la analista de 'software' Jane Manchun Wong quien ha advertido nuevas funciones para Bard, que ha compartido en su perfil en Twitter.

Actualmente, la herramienta de Google recopila las cuestiones que el usuario plantea, pero no las respuestas de la IA. Esta situación va a cambiar con el historial de chats, ya que también registrará las respuestas, para que el usuario tenga acceso a toda la interacción.

También permitirá elegir un estilo para refinar las respuestas, es decir, seleccionar entre las opciones 'más divertido', 'más casual' o 'más formal', que serán las 'personalidades' que adopte el 'chatbot' a la hora de responder. También se podrá optar por que sean más largas o más cortas.

Asimismo, Bard permitirá añadir un archivo, que el usuario podrá cargar desde el almacenamiento local o desde la nube de Google Drive, y permitirá aplicar la tecnología de texto a voz en las respuestas, es decir, que no solo ofrezca las respuestas por escrito sino también en audio.

