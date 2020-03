Portaltic.-Google busca una solución para un problema con la conexión Bluetooth de sus altavoces Home

MADRID, 2 Mar. (Portaltic/EP) -

Google ha admitido un problema con la conexión Bluetooth en sus altavoces inteligentes Google Home y ha afirmado que está trabajando para encontrar una solución, más de un año después de que los usuarios empezaran a quejarse.

Desde hace más de un año, varios usuarios se han quejado de que al utilizar Google Home para poner música u otros audios a través de Bluetooth la reproducción se detiene tras unos minutos y el altavoz reproduce un sonido de desconexión.

Algunos usuarios también se han quejado de que cuando envían audios desde su Google Home Mini a unos altavoces más grandes, después de unos minutos se corta, según ha recogido Android Police.

Los usuarios empezaron a informar sobre este tipo de problemas a finales de 2018 y más de un año después Google ha reconocido el problema.

"¡Lo sentimos por el problema! Nuestro equipo está al tanto de esto y estamos trabajando en una solución", señaló el equipo de Google Nest a través de su cuenta en la red social Twitter.

